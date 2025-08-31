الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 176 مخالفة بالمخابز وضبط 2.5 طن سكر ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة بالدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتفتيش على، مختلف أماكن بيع وتداول مختلف أنواع السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

 

تحرير 176 مخالفة بالمخابز خلال يوم واحد

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وتصنيع المنتجات بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع الغش التجاري بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

 

ضبط 2.5 طن سكر ودواجن ومصنعات لحوم

وفي هذا الإطار، قام المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، بمتابعة حملات تموينية مشتركة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، والأستاذ محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

 

 

تفاصيل المضبوطات في الحملات 

أسفرت الحملات التي جرت على مدار يومين، عن ضبط 200 كجم أجزاء دواجن غش تجاري، 150 كجم مصنعات لحوم لعدم وجود بيانات، 400 كيلو جرام مصنعات دجاج مجهول المصدر، 200 كيلو جرام دواجن سلع بدون فواتير، 10 كجم لحم ذبح خارج السلخانة، 1.5 طن سكر اشتراطات صحية.

شملت في مجال المخابز 124

كما أسفرت عن تحرير إجمالي 176 محضر مخالفة، شملت في مجال المخابز 124 مخالفة، منها 61 محضر نقص وزن ( 9 - 18 )، 17 محضر تصرف دقيق (110 شيكارة)، 12 محضر عدم إعطاء بون صرف، 6 محاضر عدم نظافة أدوات عجين، 7 محاضر عدم وجود سجل، محضر عدم وجود ميزان، 10 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 5 محاضر مواصفات، محضرين انتهاء من الإنتاج، محضر تجميع بطاقات بعدد 23 بطاقة، محضرين توقف عن العمل.

 

في مجال الأسواق تحرير 52 مخالفة

وفي مجال الأسواق تحرير 52 مخالفة، منها، 22 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر مجهولة المصدر، محضرين عدم وجود بيانات، محضرين بدون ترخيص، محضرين بدون فواتير، محضر تجميع سلع تموينية، محضرين عدم الإعلان عن المقررات التموينية، محضر عدم توافر الاشتراطات الصحية، محضر غلق تاجر تمويني، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر، محضري غش تجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الرقابة على المخابز الرقابة على الأسواق الرقابة التموينيه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملات بالدقهلية صحة وسلامة المواطنين محافظ الدقهلية مديرية التموين

مواد متعلقة

محافظ قنا يكرم قيادات الصحة وأطباء الوحدات الحاصلة علي الاعتماد المبدئي من (GAHAR)

رفعت فياض يكشف مفاجأة بشأن تدريس"الذكاء الاصطناعي" بالثانوية العامة

وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية عربات جدعون

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads