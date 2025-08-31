تحرير 176 مخالفة بالمخابز وضبط 2.5 طن سكر ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة بالدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتفتيش على، مختلف أماكن بيع وتداول مختلف أنواع السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

تحرير 176 مخالفة بالمخابز خلال يوم واحد

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وتصنيع المنتجات بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع الغش التجاري بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

ضبط 2.5 طن سكر ودواجن ومصنعات لحوم

وفي هذا الإطار، قام المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، بمتابعة حملات تموينية مشتركة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، والأستاذ محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

تفاصيل المضبوطات في الحملات

أسفرت الحملات التي جرت على مدار يومين، عن ضبط 200 كجم أجزاء دواجن غش تجاري، 150 كجم مصنعات لحوم لعدم وجود بيانات، 400 كيلو جرام مصنعات دجاج مجهول المصدر، 200 كيلو جرام دواجن سلع بدون فواتير، 10 كجم لحم ذبح خارج السلخانة، 1.5 طن سكر اشتراطات صحية.

شملت في مجال المخابز 124

كما أسفرت عن تحرير إجمالي 176 محضر مخالفة، شملت في مجال المخابز 124 مخالفة، منها 61 محضر نقص وزن ( 9 - 18 )، 17 محضر تصرف دقيق (110 شيكارة)، 12 محضر عدم إعطاء بون صرف، 6 محاضر عدم نظافة أدوات عجين، 7 محاضر عدم وجود سجل، محضر عدم وجود ميزان، 10 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 5 محاضر مواصفات، محضرين انتهاء من الإنتاج، محضر تجميع بطاقات بعدد 23 بطاقة، محضرين توقف عن العمل.

في مجال الأسواق تحرير 52 مخالفة

وفي مجال الأسواق تحرير 52 مخالفة، منها، 22 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر مجهولة المصدر، محضرين عدم وجود بيانات، محضرين بدون ترخيص، محضرين بدون فواتير، محضر تجميع سلع تموينية، محضرين عدم الإعلان عن المقررات التموينية، محضر عدم توافر الاشتراطات الصحية، محضر غلق تاجر تمويني، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر، محضري غش تجاري.

