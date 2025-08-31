الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

28.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أعلنت البورصة المصرية أن إجمالى قيمة التداول خلال جلسة بداية الأسبوع بلغت نحو 28.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.882 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 28.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.228 مليون ورقة منفذة على 133 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 15.4 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 84.60 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة. 

