305 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا في 2024

أكد د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا في عام 2024 قد بلغ نحو 305 مليون دولار أمريكي، بنسبة زيادة بلغت حوالي 22% عن عام 2023، منهم نحو 212 مليون دولار منتجات اسمنت وكلينكر.



وأشار إلى أن الصادرات المصرية بلغت نحو 296 مليون دولار امريكي، بنسبة زيادة بلغت نحو 23% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الواردات المصرية من غانا حوالي 9 ملايين دولار أمريكي، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 10% عن عام 2023، ولفت إلى أن الفائض التجارى لصالح مصر يبلغ نحو 286 مليون دولار أمريكي في عام 2024.

وأكد الشريف أن غانا تُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في غرب أفريقيا، وهي سوق استهلاكي يتجاوز تعداده 34 مليون نسمة. وأن موقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة دخول لأسواق غرب أفريقيا، ومن ثم، فإن التواجد المصري في غانا يفتح الطريق أمام منتجات مصرية لمزيد من الأسواق الإقليمية.

وقد قام مكتب التمثيل التجاري المصري في غانا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين بتنظيم بعثة المجلس إلى غانا انتهت بالأمس، وضمت البعثة ١٤ شركة من كبرى الشركات المصرية في مجال الاسمدة والكيماويات والدهانات والمواسير والزجاج ومستحضرات النظافة وغيره من المنتجات الكيماوية. وتم تنظيم البعثة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة والصناعة الغانية وبالتعاون مع غرفة غانا الوطنية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات الغاني.

ويأتى هذا في ضوء التنسيق بين التمثيل التجاري المصري والمجلس التصديري للكيماويات.

وتشمل فعاليات الزيارة تنظيم زيارات للأسواق ومقابلات مع الشركات الغانية أعقبها تنظيم منتدى أعمال يوم ٢٧ أغسطس وعقد اجتماعات ثنائية خلال فترة الزيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.