المصرية الإيطالية تختبر طلابها لدراسة البرمجة والروبوتات والتكنولوجيا الذكية

عقدت المدرسة الثانوية المصرية الإيطالية للعلوم والتكنولوجيا اختبارات لاختيار الطلاب الراغبين فى دراسة البرمجة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

اختبارات اختيار الطلاب الراغبين فى دراسة البرمجة بالمدرسة الثانوية المصرية الإيطالية

حيث كانت لجنة الاختبار برئاسة د سعد الجيوشي (رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل الأسبق)، وبحضور نخبة من أعضاء مجلس الأمناء، من بينهم:

الدكتور أحمد جمال موسى (وزير التربية والتعليم الأسبق).

والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي (وزير التربية والتعليم الأسبق).

واللواء الدكتور طيار حسن محمد حسن (رئيس الأكاديمية المصرية للطيران السابق).

والدكتور تامر مصطفى عبد القادر (عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الجلالة، والمشرف على المواد التكنولوجية بالمدرسة).

والأستاذ جابر جلال (ممثل وزارة التربية والتعليم – وحدة تشغيل المدارس التكنولوجية).



اللجنة أجرت مقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، وتم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين في أجواء إيجابية وتحفيزية وأكدت أنه سيتم عقد لجان أخرى خلال شهر سبتمبر لاستقبال الطلاب الجدد والفرصة مازالت متاحة للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.