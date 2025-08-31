الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المصرية الإيطالية تختبر طلابها لدراسة البرمجة والروبوتات والتكنولوجيا الذكية

المدرسة الثانوية
المدرسة الثانوية المصرية الإيطالية، فيتو
ads

عقدت المدرسة الثانوية المصرية الإيطالية للعلوم والتكنولوجيا اختبارات لاختيار الطلاب الراغبين فى دراسة البرمجة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

اختبارات اختيار الطلاب الراغبين فى دراسة البرمجة بالمدرسة الثانوية المصرية الإيطالية

 حيث كانت لجنة الاختبار برئاسة د سعد الجيوشي (رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل الأسبق)، وبحضور نخبة من أعضاء مجلس الأمناء، من بينهم:

الدكتور أحمد جمال موسى (وزير التربية والتعليم الأسبق).
والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي (وزير التربية والتعليم الأسبق).
واللواء الدكتور طيار حسن محمد حسن (رئيس الأكاديمية المصرية للطيران السابق).
والدكتور تامر مصطفى عبد القادر (عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الجلالة، والمشرف على المواد التكنولوجية بالمدرسة).
والأستاذ جابر جلال (ممثل وزارة التربية والتعليم – وحدة تشغيل المدارس التكنولوجية).


اللجنة أجرت مقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، وتم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين في أجواء إيجابية وتحفيزية وأكدت أنه سيتم عقد لجان أخرى خلال شهر سبتمبر لاستقبال الطلاب الجدد والفرصة مازالت متاحة للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية المصرية الدكتور الهلالى الشربينى روبوتات الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والمعلومات وزير التربية والتعليم الأسبق المدرسة الثانوية المصرية الإيطالية دراسة البرمجة

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads