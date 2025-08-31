مصرع مواطن في تجدد خصومة ثأرية بقنا

شهدت قرية الحجيرات مصرع مواطن والعثور على جثمانه داخل ترعة، متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية على يد آخرين من أبناء عمومته بسبب تجدد خصومة ثأرية، في قرية الحجيرات، مركز قنا.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب يُدعى ع، في الثلاثينيات من عمره، عثروا على جثته داخل ترعة بها إصابات طلق ناري، وأن المتهمين في ارتكاب الواقعة أبناء عمومته بسبب خصومة ثأرية، في قرية الحجيرات مركز قنا.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

