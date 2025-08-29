السبت 30 أغسطس 2025
والد خوان ألفينا يطالب الإعلام والمسئولين بتغيير اسم نجله

ألفينا مع والده،
ألفينا مع والده، فيتو

وجه رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد، رسالة إلى المسئولين بشأن تغيير اسم نجله لـ خوان بيزيرا، مؤكدًا أن هذا طلب العائلة.

والد ألفينا يطلب تغيير اسم نجله

وقال بيزيرا في أول ظهور له على القنوات التليفزيونية مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن": "أود أن أوجه بيانًا أطلب فيه منكم أن تنادوا على خوان ألفينا باسم خوان بيزيرا، لأنه بهذا الاسم اشتهر في أوكرانيا، وهذا هو الاسم الذي يُعرف به في عالم كرة القدم".

وأكمل: "أطلب من الزملاء في الإعلام المصري أن يقوموا بتغيير اسمه في كشوف المباريات وكذلك في التعليق خلال اليوميات، لأن حساب اللاعب على إنستجرام مسجل باسم خوان بيزيرا".

وأضاف: "كما قلت سابقًا، فهذا هو الاسم الذي عُرف به في أوكرانيا، ونرغب أن يكون معروفًا أيضًا بهذا الاسم في مصر".

واختتم والد بيزيرا حديثه قائلا: "هذا ما يريده اللاعب وهذا ما تريده عائلته، شكرًا جزيلًا للجميع".

