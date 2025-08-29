جامعة حلوان تطلق نظام التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلنت جامعة حلوان تفعيل نظام إلكتروني متكامل لتسجيل الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي اللازم قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الطلاب، حيث يمكن للطلاب الآن إتمام جميع الخطوات من أي مكان وبشكل آلي بالكامل عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://mede.helwan.edu.eg.

ويأتي هذا التطوير تماشيًا مع توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطلاب وتطوير العملية التعليمية، وحرصه على تذليل كل العقبات أمام الطلاب لتوفير وقتهم وجهدهم، وضمان انطلاقة عام دراسي جديد بكل يسر وسهولة.

وتتمثل خطوات التسجيل والإجراءات المطلوبة حيث تبدأ رحلة الطالب مع النظام الإلكتروني بالدخول على الموقع الرسمي، حيث يجب عليه اتباع سلسلة من الخطوات المتتالية بدقة لضمان اكتمال عملية التسجيل بنجاح.

تبدأ العملية بمرحلة الدفع الإلكتروني لقيمة رسوم الكشف الطبي والبالغة 55 جنيهًا مصريًا، والتي تعد شرطًا أساسيًا لاستكمال باقي الإجراءات.

ووفرت الجامعة عدة وسائل دفع رقمية لتناسب جميع الطلاب، تشمل الدفع عبر ماكينات الدفع التابعة لشركة "eFinance" أو من خلال التطبيقات الداعمة للخدمة، بالإضافة إلى إمكانية الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو عبر شركات التحصيل المعتمدة مثل (أمان، فودافون كاش، خدمني، وغيرها). ويحصل كل طالب على "كود دفع" فريد صالح للاستخدام لمدة 24 ساعة فقط، وعليه إتمام عملية السداد خلال هذه المدة، وفي حالة عدم السداد، يتعين عليه طلب كود دفع جديد من النظام.

بعد إتمام الدفع بنجاح، تنتقل الصفحة تلقائيًا إلى مرحلة التحقق من الهوية، حيث يُطلب من الطالب إدخال بريد إلكتروني صالح والحصول على "كود تحقق" يتم إرساله إلى هذا البريد، مع التنبيه على الطالب بضرورة التحقق من مجلد "البريد العشوائي" إذا لم تصل الرسالة في الحال، حيث قد تستغرق عملية الإرسال حتى 5 دقائق.

تلي ذلك مرحلة تعبئة الاستبيان الطبي، والذي صمم لتسجيل التاريخ المرضي للطالب والإجابة عن أسئلة حول الأمراض المزمنة أو الوراثية، وبمجرد الانتهاء منه، ينتقل الطالب إلى مرحلة تسجيل البيانات الشخصية والتي يجب فيها كتابة كافة المعلومات المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات الوالدين والعنوان ورقم الهاتف.

كما تشمل هذه الخطوة رفع صورة شخصية حديثة وفق شروط محددة، حيث يجب أن تكون ذات خلفية بيضاء، وأن يظهر فيها وجه الطالب بوضوح وبشكل كامل، وأن تكون بالامتدادات المسموح بها مثل JPG أو JPEG. ويتم التنويه إلى أن هذه الصورة سيتم طباعتها على الكارنية الجامعي للطالب.

وقبل حفظ البيانات، يُطلب من الطالب التوقيع على إقرار إلكتروني ينص على أن جميع البيانات المقدمة صحيحة وتحت مسئوليته القانونية الكاملة في حال كانت غير صحيحة أو لا تخصه، كما يقر بالموافقة على الخضوع للكشف العشوائي عن المخدرات في أي وقت خلال فترة دراسته بالحرم الجامعي حتى التخرج.

وتأتى مرحلة حجز الموعد والطباعة وهى تعد الخطوة الأخيرة والأهم هي حجز موعد الكشف الطبي، حيث يختار الطالب الموعد المناسب له من بين المواعيد المتاحة على النظام. وبعد الحجز، تظهر له شاشة تحتوي على تفاصيل الحجز الكاملة والتي تشمل: مكان الكشف (الوحدة الطبية)، والتاريخ، والموعد الزمني المحدد.

ويتم التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالموعد المحدد، مع طباعة كل من استمارة الحجز والاستبيان الطبي الذي تم تعبئته مسبقًا، وإحضارهما مع الطالب في يوم الكشف ليتم تسليمهما للجهة المختصة.

وفي إطار المرونة التي يوفرها النظام، أتاحت الجامعة للطلاب الذين يعجزون عن الحضور في الموعد المحجوز، إمكانية إعادة جدولة موعد جديد، ولكن شريطة أن تتم هذه العملية بعد مرور موعد الكشف السابق مباشرة، وذلك من خلال العودة إلى صفحة "موعد الحجز" على النظام الإلكتروني.

وبهذه الخطوات، تكون جامعة حلوان قد سهلت على طلابها وقدمت لهم خدمة متميزة تحقق الرقمنة الكاملة لأحد أهم الإجراءات الاستباقية للعام الدراسي الجديد.

