نائب محافظ الدقهلية يعاين 47 قطعة أرض لبحث استغلالهم استثماريا

قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بمركز ومدينة ميت غمر لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المرور على 47 قطعة تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الانسب

تكون مهمة اللجنة المشكلة المرور على قطع الأراضي بعدد من الوحدات المحلية بالإضافة إلى مدينة ميت غمر بعدد 47 قطعة، وذلك تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب لطرحها للاستغلال والاستثمار على المستثمرين والخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.

تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وحضور وعضوية كل من أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور مصطفى إبراهيم الفقي، والدكتور محمد مرتجى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ومديري إدارات الأملاك، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية، برئاسة المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.