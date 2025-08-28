الخميس 28 أغسطس 2025
نائب محافظ الدقهلية يعاين 47 قطعة أرض لبحث استغلالهم استثماريا

جولة علي الأراضي
جولة علي الأراضي بميت غمر، فيت

قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية  بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بمركز ومدينة ميت غمر لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المرور على 47 قطعة تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الانسب

تكون مهمة اللجنة المشكلة المرور على قطع الأراضي بعدد من الوحدات المحلية بالإضافة إلى مدينة ميت غمر بعدد 47 قطعة، وذلك تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب لطرحها للاستغلال والاستثمار على المستثمرين والخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.

 

تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وحضور وعضوية كل من أحمد حجازي  نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور مصطفى إبراهيم الفقي، والدكتور محمد مرتجى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ومديري إدارات الأملاك، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية، برئاسة المركز.

