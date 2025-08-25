الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مشاورات مصرية - جزائرية بجدة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره الجزائري، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية مع أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

ثمن الوزيران الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والجزائر، وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة فى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، والبناء على زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة في أكتوبر ٢٠٢٤.

فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن تطلعهما لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة في أقرب فرصة، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويحقق نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبادل الخبرات التنموية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى، ويفتح المجال أمام نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استعرض الوزيران مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث شددا على أهمية دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكدا كذلك على ضرورة مواصلة تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس لضمان تنسيق الجهود والمتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عطاف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية منظمة التعاون الإسلامي جدة الرهائن والأسرى

مواد متعلقة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية: إسرائيل الكبرى أوهام وتعكس غطرسة القوة ومصر لن تقبل بها أو تسمح بتنفيذها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads