مشاورات مصرية - جزائرية بجدة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية مع أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

ثمن الوزيران الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والجزائر، وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة فى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، والبناء على زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة في أكتوبر ٢٠٢٤.

فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن تطلعهما لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة في أقرب فرصة، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويحقق نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبادل الخبرات التنموية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى، ويفتح المجال أمام نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استعرض الوزيران مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث شددا على أهمية دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكدا كذلك على ضرورة مواصلة تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس لضمان تنسيق الجهود والمتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.