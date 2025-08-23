اليوم، محاكمة 19 موظفا بشركة طيران بتهمة اختلاس 200 ألف دولار

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 19 موظفًا سابقًا بشركة طيران لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الشركة، والتزوير في محررات وإيصالات حكومية.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في الفترة من يونيو 2023 حتي فبراير 2024 بصفتهم موظفين عموميين أمناء خزينة بالشركة ومن الأمناء على الودائع مأموري التحصيل اختلسوا أموالًا (عملات النقد الأجنبي) بلغت 197 ألفًا و660 دولارًا أمريكيًّا، و16 ألفًا و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و750 ريالًا سعوديًّا، و170 جنيهًا إسترلينيًّا.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسلموا عملات أجنبية بمقتضى وظيفة كل واحد منهم وصفته من عملاء الشركة جهة عملهم، مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجتها أو زيادة الأوزان، بغرض إيداعها في خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها.

كما اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة فيها بنصيب، وهي إيصالات القبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحملة نظير خدمات شركة الطيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.