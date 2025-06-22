الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 19 موظفا بشركة طيران بتهمة اختلاس 200 ألف دولار

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 19 موظفا سابقا بشركة طيران لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الشركة، والتزوير في محررات وإيصالات حكومية، إلى جلسة 23 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في الفترة من يونيو 2023 حتي فبراير 2024  بصفتهم موظفين عموميين أمناء خزينة بالشركة ومن الأمناء على الودائع مأموري التحصيل اختلسوا أموالا (عملات النقد الأجنبي) بلغت 197 ألف و660 دولارا أمريكيا، و16 ألف و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و750 ريالا سعوديا، و170 جنيه إسترليني.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسلموا عملات أجنبية بمقتضى وظيفة كل واحد منهم وصفته من عملاء الشركة جهة عملهم، مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجتها أو زيادة الأوزان، بغرض إيداعها في خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها.

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كما اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة فيها بنصيب، وهي إيصالات القبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحملة نظير خدمات شركة الطيران.

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محكمة جنايات القاهرة التزوير في محررات اختلاس مبالغ مالية

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