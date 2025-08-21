سفير بولندا: مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر ونستهدف مضاعفته

أكد السفير البولندي لدى القاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا يبلغ حاليًا نحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن الجانبين يستهدفان زيادة هذا الرقم بنسبة 100% بحلول عام 2026.

تحقيق التوازن في الميزان التجاري يتطلب زيادة الصادرات المصرية

وأشار السفير إلى أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري يتطلب زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا، موضحًا أن هناك فرصًا واسعة أمام المنتجات المصرية في السوق البولندية، خاصة مع انفتاح السوق الأوروبي وانخفاض الحواجز التجارية.

جاء ذلك خلال إطلاق أول سلسلة مطاعم عالمية في مصر والشرق الأوسط، بالشراكة بين مستثمرين مصريين وأجانب، حيث أكد على أن هذه الشراكة تعكس قوة وجاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب علامات تجارية كبرى.

الفرص الاستثمارية في بولندا مفتوحة دائمًا أمام الشركات المصرية

وقال موركوتشينسكي: إن الفرص الاستثمارية في بولندا مفتوحة دائمًا أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن السوق الأوروبي يتميز بالمرونة، مما يتيح انسياب السلع والخدمات بسهولة بين الجانبين.

وأضاف السفير بأن بولندا تمثل حاليًا رمانة الاقتصاد والميزان في الاتحاد الأوروبي بفضل استقرارها، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لمصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى القارة.

وأوضح موركوتشينسكي أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها السلسلة إلى الشرق الأوسط، من خلال نموذج استثماري قائم على الشراكة ونقل الخبرات إلى السوق المصرية، مع تكييف الوصفات والمواصفات الفنية للمعدات والخامات لتناسب الذوق المحلي ومفهوم الأطعمة الحلال.

