الخميس 21 أغسطس 2025
اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع السفير الهندي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير سوريش كى ريدي السفير الهندي بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى حول الفرص المتاحة لدعم الشراكات المستقبلية بين البلدين، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والهند والتى تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين في مختلف الميادين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات المتميزة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندى على حد سواء.

وأضاف الخطيب، أن اللقاء استعرض فرص وإمكانيات زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصري، وتعزيز التعاون التجاري، وفتح قنوات جديدة للشراكات بين رجال الأعمال بالبلدين.

واستعرض الوزير مقومات الاستثمار بالسوق المصري فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتى تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والكفاءات الهندسية وتنافسية الأجور، إلى جانب إمكانية النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الخارجية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشار السفير سوريش كى ريدي السفير الهندي بالقاهرة إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القاهرة ونيودلهي، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والوطيدة بين جمهورية الهند وجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أهمية ومحورية السوق المصري باعتباره محور صناعى وتصديري رئيسي بالمنطقة، وايضا كبوابة للسوق الأفريقى.

