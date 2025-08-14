الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس موظف وزوجته بتهمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات بالقاهرة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت جهات التحقيق بحبس موظف وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة محل عملهم بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسئول الشئون القانونية بإحدى الشركات، يفيد تضرره من أحد موظفي الشركة لاختلاسه مبلغ مالي من حساب الشركة.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو صراف بالشركة له معلومات جنائية، بالتعاون مع زوجته، حيث استغل طبيعة عمله وقاما بإجراء عدة تحويلات مالية من حساب الشركة إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، جهاز لاب توب، و6 هواتف محمولة، تبين من فحصها الفني احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حبس موظف وزوجته الاستيلاء على أموال شركة أموال شركة ارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

حبس البلوجر البرنسيسة نوجا بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

التحويلات المرورية بعد قرار غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات صباح الجمعة

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل هواتف محمولة بعزبة النخل (صور)

نفذوا 19 عملية، سقوط عصابة خطف الموبايلات بمدينة نصر

نفذوا 6 عمليات، ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية في بدر

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads