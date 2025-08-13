الأربعاء 13 أغسطس 2025
هيئة شئون الأسرى: سجن مجدو الإسرائيلي يتعرض للتجويع والاعتداءات الجسدية والحرمان من العلاج

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية: الأسرى في سجن مجدو الإسرائيلي يتعرضون للتجويع والاعتداءات الجسدية والحرمان من العلاج.

وأوضحت أن ظروفا قاسية يعيشها الأسرى القاصرون في سجن مجدو الإسرائيلي.

وتابعت: غرف سجن مجدو الإسرائيلي تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال والأسرى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها: إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.

حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس: إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.
 

وتابعت: كنا على بعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى ونتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة.

واستطردت: حديث نتنياهو عن تحرير غزة خداع يخفي خططه للتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة وتنصيب سلطة تابعة له والطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق لا مواصلة القصف والحصار.

