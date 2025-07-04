الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل فيديو كليب واما الجديد

فريق واما، فيتو
فريق واما، فيتو

يستعد فريق واما خلال الأيام المقبلة لإطلاق فيديو كليب جديد بعنوان يا قلبي يا محظوظ، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

فيديو كليب واما الجديد 

فيديو كليب فريق واما الجديد من كلمات عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور توزيع محمد ياسر. 

من ناحية أخرى، كان قد قال الفنان محمد نور في وقت سابق إن سر بقاء وترابط أعضاء الفريق طوال هذه السنوات هي الصداقة التي تربط أعضاءه ببعضهم البعض طوال رحلتهم الفنية وحتى الآن، متابعًا: "فيه ناس بتتعرف على زمايلها في الشغل بس، لكن إحنا أصحاب من قبل ما نبدأ".

ارتباط أعضاء الفريق

أما أحمد فهمي فقال: إن علاقة أعضاء الفريق بدأت من سن صغير جدًّا، في أعمار سبعة وثمانية أعوام حتى عمر 18 عامًا، وأن أحد أسباب ارتباط أعضاء الفريق ببعضهم البعض هو طريقة الغناء الخاصة بهم حيث إن كل شخص منهم يغني بطبقة صوتية معينة بلحن مختلف ونتيجة تشابك الأصوات بالطبقات المختلفة تخرج الأغاني  بشكل مميز".

بالنسبة إلى الفنان أحمد الشامي فقال: إن تعليم الموسيقى بيفرق جدًّا للترابط بين الفرقة، حيث أفادهم التخصص كثيرًا في معرفة خبايا الغناء وأصوله.

 

التقط أطراف الحديث الموزع الموسيقي والفنان نادر حمدي وقال: أثناء التوزيع بعرف الطبقات وإزاي أوظفها، ودراسة جميع أعضاء الفرقة واحدة في ذات التخصص وهو الموسيقى الكلاسيكية"، ليقاطعه الفنان أحمد فهمي مازحًا: "مصروف علينا كويس".

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فيديو كليب واما الجديد فريق واما واما كليب واما الجديد

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