الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى في أسبوعين ترقبا لبيانات التوظيف والنمو

استقر الجنيه الإسترليني في تداولات اليوم الإثنين، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات سوق العمل والنمو الاقتصادي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تكتسب أهمية خاصة بعد قرار بنك إنجلترا الأخير بخفض الفائدة بفارق تصويت ضئيل.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار

وسجل الإسترليني في أواخر التعاملات 1.3458 دولار، دون تغيير يذكر، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1.3476 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الـ25 من يوليو.

بنك إنجلترا يقرر خفض الفائدة

وكان بنك إنجلترا خفض الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، في قرار انقسم بشأنه أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، حيث صوت أربعة أعضاء لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

تيسير السياسة النقدية في انجلترا

اعتمد البنك المركزي البريطاني وتيرة أبطأ في التيسير النقدي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، مكتفيا عموما بخفض ربع نقطة في كل ربع سنة منذ منتصف العام الماضي، بسبب المخاوف من التضخم المستمر.

وقال فرانشيسكو بيسولي، إستراتيجي العملات لدى «آي إن جي» لرويترز إن البيانات المنتظرة ستكتسب أهمية أكبر في تحديد مسار السياسة النقدية بعد قرار بنك إنجلترا الأخير، مضيفا: «أتوقع أن يشهد الإسترليني تقلبات قوية مرتبطة بالبيانات، خصوصًا وأن البنك أشار إلى أن هناك الآن مبررا أقوى لإبطاء وتيرة الخفض، فيما تنقسم توقعات الأسواق بشأن خفض جديد في ديسمبر».

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن تظهر البيانات، بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، فيما تشير التقديرات الأولية للنمو المقرر صدورها الخميس، إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% في الربع الثاني، مقارنة بـ 0.7% في الربع الأول.

وقالت سمارا حمود، إستراتيجي العملات لدى «كومنويلث بنك أوف أستراليا»، إن البيانات المخيبة للآمال ستدفع الأسواق لزيادة الرهانات على خفض جديد للفائدة من بنك إنجلترا قبل نهاية العام؛ ما سيضغط على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار.

وتعكس عقود أسعار الفائدة الآجلة في الأسواق النقدية احتمالًا يقارب 80% لخفض جديد للفائدة بحلول اجتماع ديسمبر، وتحرك الإسترليني بشكل طفيف مسجلا 86.53 بنس لليورو و198.7 ين ياباني.

