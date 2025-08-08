تحديث الصناعة يطلق موقعًا إلكترونيًا لمشروع "كريتيف إيجيبت" لإتاحة بيع المنتجات التراثية

أطلق مركز تحديث الصناعة موقعًا الكترونيًا جديدًا لمشروع "كريتيف إيجيبت"، وذلك لإتاحة بيع المنتجات التراثية والحرفية من خلال الرابط التالي: https://www.creativeegypt.org.

يأتي هذا بمناسبة مرور 10 سنوات من إطلاق مشروع "كريتيف إيجيبت"، من أجل رفع الوعي المصري بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة، وفتح أسواق جديدة للتجمعات والشركات المشاركة في المشروع لتوفير فرص عمل جديدة، وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للنهوض بالصناعات التراثية والحرفية والارتقاء بمستوى التجمعات الحرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويضم الموقع الجديد للمشروع أكثر من 900 منتج في 7 قطاعات مختلفة وهي: الجلود، والمنسوجات، والزجاج، والفخار والخزف، والأخشاب، والأحجار والأشكال المعدنية.

وأوضحت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المنتجات المعروضة على الموقع الجديد تتميز بأنها حرف يدوية تراثية أصيلة ذات جودة عالية، مثل منتجات التلي والفخار والخزف، وخشب السرسوع والألباستر، والتطريز اليدوي والشال والكوفرتة، وغيرها من المنتجات اليدوية الرائعة.

الموقع الجديد يتيح بيع أكثر من 900 منتج حرفى

وأضافت سليمة، أن الصناعات اليدوية التراثية تعد من أهم الصناعات المصرية، وأن المركز يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عامًا، حيث ساهم المركز بشكل كبير المحافظة على تلك الحرف من الاندثار، وتقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة للتجمعات الحرفية والإبداعية على مستوى محافظات مصر.

وأشارت إلى أن البرنامج دعم هذه الفئات من خلال تقديم تدريبات حرفية متخصصة، لتطوير المهارات وتطوير التصميمات بما يتناسب مع الذوق الحديث والأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتجات لتلائم متطلبات التصدير والعرض في معارض كبرى، والعمل على بيع المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني الجديد في كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن مشروع "كريتيف إيجيبت"، هو نتاج برنامج الصناعات الإبداعية والتراثية التابع لمركز تحديث الصناعة، والذي ساهم في دمج وتطوير عدد كبير من الورش والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف مجالات الحرف اليدوية.

ثم جاءت فكرة تأسيس معرض دائم لعرض وتسويق المنتجات الحرفية المصرية، بهدف دعم الحرفيين ومساعدتهم على الترويج لأعمالهم تحت مظلة رسمية ترعاها الدولة، ومن هنا تم إنشاء مشروع "كريتيف إيجيبت" عام 2015 ليكون أول علامة تجارية مسجلة للحرف اليدوية في مصر.

ويقع مقر المشروع الآن في المتحف القومي للحضارة المصرية، ويجمع “كريتيــف إيجيبــت” بيــن المنتجــات اليدويــة والإبداعية مــن تصميــم وتنفيــذ المصمميــن ورواد الأعمال والحرفييــن المصرييــن، ويتــم توفيــر هــذه المنتجــات مــن خــلال 140 مــوردًا (تجمعات حرفية ورواد أعمال) مــن مختلــف أنحــاء الجمهورية.

كما قـدم كريتيـف إيجيبـت الدعـم لـ120 شـركة ناشـئة لمســاعدتها علــى الانتقال مــن القطــاع غيــر الرســمي إلــى القطــاع الرسـمي، إلى جانب دعـم 50 شـركة ناشـئة أخـرى لإنشاء علاماتهـم التجاريـة.

