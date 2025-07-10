الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

بسبب ماكينة قهوة، إخماد حريق في شقة سكنية بالتجمع الأول

بسبب ماكينة قهوة،
بسبب ماكينة قهوة، إخماد حريق في شقة سكنية بالتجمع الأول، فيت

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك نتيجة ماس كهربائي بماكينة قهوة كهربائية.

تفاصيل البلاغ وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بعقار سكني بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده للوحدات المجاورة.

المعاينة الأولية وسبب الحريق

وبحسب الفحص المبدئي، تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في سخان كهرباء خاص بإعداد القهوة "ماكينة قهوة"، مما أدى لاشتعال النيران داخل الشقة.

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تحريات المباحث

تباشر الأجهزة الأمنية حاليًا سماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
 

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