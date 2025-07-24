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اقتصاد

ارتفاع سعر قهوة "أرابيكا" لليوم الثالث مع تصاعد مخاوف الطقس والرسوم

قهوة أرابيكا
قهوة أرابيكا

ارتفعت أسعار قهوة "أرابيكا" لليوم الثالث على التوالي وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من البرازيل، أكبر مُنتج في العالم، في وقت يراقب فيه المتعاملون نتائج المحصول وسط مخاطر محتملة لتأخر الحصاد بفعل الطقس الرطب.

ارتفاع أسعار قهوة "أرابيكا"

صعد العقد الأكثر نشاطًا بنسبة وصلت إلى 1.7% ليبلغ 3.065 دولار للرطل، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من شهرين، بحسب وكالة بلومبرج.

تشهد العقود المستقبلية هذا الأسبوع ارتفاعا لافتا نتيجة مخاوف من موجة برد تضرب مناطق زراعة القهوة، إلى جانب استمرار الغموض بشأن التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.

قالت "كوكشوب"، أكبر مؤسسة تعاونية لزراعة القهوة في البرازيل، إن نحو 59% من محصول القهوة في البلاد جرى حصاده حتى 18 يوليو، إلا أن هذه النسبة قد تتأثر بزيادة الرطوبة والغطاء السحابي المتوقع هذا الأسبوع، وفقًا لما أفادت به ناديارا بيريرا، خبيرة الأرصاد الجوية في "كليما تيمبو".

ضعف محصول القهوة

أشار تجار في شركة "إكواتوريال تريدرز" إلى أن ضعف المحصول وتراجع الجودة يعقّدان عمليات المزج ويزيدان الفجوة السعرية بين الأصناف الأقل جودة والأنواع الفاخرة. وبات إنتاج كيس واحد من القهوة المجهزة يتطلب عددًا أكبر من حبات كرز القهوة، ما يعكس حدة المخاوف بشأن تدني الإنتاج، وفق ما أوضحه محلل الأسواق في "رابوبنك" جييرمي موريا.

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بالتوازي مع ذلك، تراجعت مخزونات قهوة "أرابيكا" في المستودعات الخاضعة لإشراف البورصات لليوم السادس على التوالي يوم الأربعاء، ما يشير إلى شح متزايد في الإمدادات على المدى القريب.

قال موريا: "منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية، زادت تقلبات السوق، على الأرجح بسبب بحث المشترين عن مصادر بديلة"، وأضاف قائلًا: "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن إلغاء أي عقود قائمة، لكن عمليات الشراء الجديدة توقفت".

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