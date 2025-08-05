الوطنية للانتخابات: الدفع بأوراق تصويت للجنة في جنوب سيناء ونقل قاض للمستشفى

قال المستشار عبدالله عبد العزيز، رئيس لجنة المتابعة بجنوب سيناء إن العملية الانتخابية، صارت بشكل منتظم، وفي انتظار غلق جميع اللجان الفرعية نظرا لتواجد ناخبين بمحيط جمعية الانتخاب..

وأضاف خلال لقائه مع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة غلق اللجان. بدء إجراءات الفرز، أن هناك مشكلة واجهته وهي انتهاء بطاقات الاقتراع في لجنة ٧٨ ، وتم طلب تعزيز والدفع بأوراق التصويت لكثافة التصويت، وتم التنبيه على رئيس اللجنة الفرعية بعدم مغادرة اللجنة لحين تصويت آخر ناخب.

من ناحية أخرى، قال المستشار محمود صلاح الدين رئيس لجنة المتابعة في دمياط إنه أصيب قاض في لجنة ٩١ بدمياط، بوعكه صحية وتم نقله إلى المستشفى، وذلك نتيجة ضغط العمل وكثافة التصويت، وتم التواصل معه وتحسن حالته، مؤكدا أنه تم الدفع بقاض آخر واستئناف عملية التصويت دون تعطيل، داخل مقر لجنة الانتخاب.

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الإقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة ، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط

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