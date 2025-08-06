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رياضة

فانكوفر الكندي يعلن رسميا ضم توماس مولر

توماس مولر
توماس مولر

انضم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ السابق، رسميا إلى نادي فانكوفر وايتكابس الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي فانكوفر الكندري رسميا ضم توماس مولر حتى نهاية عام 2026.

وقد يكون الظهور الأول لمولر مع فانكوفر يوم 9 أغسطس أمام سان خوسيه إيرثكويكس.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية كشفت عن التزام نادي فانكوفر بسداد مبلغ 400 ألف دولار حقوق اكتشاف لنادي سينسيناتي الأمريكي الذي طالب أولا بالحصول على خدمات اللاعب.

وتضع الأندية الأمريكية قائمة محددة من اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترات الانتقال، للحصول على موافقة من رابطة أندية الدوري الأمريكي.

وفي حالة رغبة نادي آخر في الحصول على خدمات اللاعب يكون ملزما بسداد رسوم انتقال نظير "حق الاكتشاف" للنادي الآخر، لتجنب الصراع بين الأندية على ضم اللاعبين، وكذلك وضع حد أقصى للمبالغ المدفوعة في الصفقات.

 

فريق توماس مولر الجديد 

ورغم ارتباطه خلال الأيام الماضية بناديي لوس أنجلوس إف سي وسينسيناتي، لكن مولر انضم إلى نادي فانكوفر وايت كابس، المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة بيلد، لم يتبق سوى بعض التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي، ومن المقرر أن يوقع مولر عقدًا حتى نهاية عام 2026.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عرضًا من نادي لوس أنجلوس إف سي، وهو نادٍ شريك لبايرن ميونخ الذي لعب له مولر لسنوات طويلة.

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