الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على فريق توماس مولر الجديد

توماس مولر، فيتو
توماس مولر، فيتو

 أصبح توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني على وشك الانتقال إلى وجهة غير متوقعة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وفي مقطع فيديو مقتضب، ظهر مولر أمس جالسا على كرسي عند حافة المياه، إلى جانب والده وشقيقه، وارتدى الثلاثة، قبعات خاصة برعاة البقر وتحدثوا باللغة البافارية.

وقال مولر "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي"، لكنه لم يحدد النادي الجديد.

فريق توماس مولر الجديد 

ورغم ارتباطه خلال الأيام الماضية بناديي لوس أنجلوس إف سي وسينسيناتي، لكن مولر بات قريبا من وجهة غير متوقعة، وتحديدا نادي فانكوفر وايت كابس، المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة بيلد، لم يتبق سوى بعض التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي، ومن المقرر أن يوقع مولر عقدًا حتى نهاية عام 2026.

ورفض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عرضًا من نادي لوس أنجلوس إف سي، وهو نادٍ شريك لبايرن ميونخ الذي لعب له مولر لسنوات طويلة.

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توماس مولر مولر بايرن ميونخ فانكوفر وايت كابس لوس انجلوس

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