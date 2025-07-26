توماس مولر يكشف عن وجهته الجديدة

أعلن توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا، مساء اليوم السبت، انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

مولر يعلن عن وجهته الجديدة عبر مقطع فيديو

وفي مقطع فيديو مقتضب، ظهر فيه مولر، جالسا على كرسي عند حافة المياه، إلى جانب والده وشقيقه، وارتدى الثلاثة، قبعات خاصة برعاة البقر وتحدثوا باللغة البافارية.

وقال مولر "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي".

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، عن هوية النادي الذي يدافع عن ألوانه.

وخاض مولر مبارياته الأخيرة بقميص بايرن ميونخ في مونديال الأندية، الذي أقيم مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تداول اسمه في أستراليا، سيتابع مولر، مسيرته الكروية، في الملاعب الأمريكية، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لوس أنجلوس أف سي، قد يكون الوجهة المفضلة لمولر من بين عدة أندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.