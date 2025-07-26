السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

توماس مولر يكشف عن وجهته الجديدة

توماس مولر، فيتو
توماس مولر، فيتو

أعلن توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا، مساء اليوم السبت، انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

مولر يعلن عن وجهته الجديدة عبر مقطع فيديو 

وفي مقطع فيديو مقتضب، ظهر فيه مولر، جالسا على كرسي عند حافة المياه، إلى جانب والده وشقيقه، وارتدى الثلاثة، قبعات خاصة برعاة البقر وتحدثوا باللغة البافارية.

وقال مولر "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي".

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، عن هوية النادي الذي يدافع عن ألوانه.

وخاض مولر مبارياته الأخيرة بقميص بايرن ميونخ في مونديال الأندية، الذي أقيم مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تداول اسمه في أستراليا، سيتابع مولر، مسيرته الكروية، في الملاعب الأمريكية، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لوس أنجلوس أف سي، قد يكون الوجهة المفضلة لمولر من بين عدة أندية.

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توماس مولر مولر بايرن ميونخ الدوري الأمريكي منتخب ألمانيا

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