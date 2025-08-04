شعبة الملابس الجاهزة: انطلاق الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل لـ 70٪

الأوكازيون الصيفي 2025، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين، إنطلاق موسم التصفيات الصيفية «الأوكازيون الصيفي 2025» بداية من الإثنين 4 أغسطس 2025.

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

موسم التصفيات الصيفي لن يقتصر فقط على الملابس الجاهزة

وقال وزير التموين إن موسم التصفيات الصيفي لن يقتصر فقط على الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية، بل جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

وعيله؛ هل ما هي أبرز استعدادات محال الملابس الجاهزة للأوكازيون الصيفي، وما هي نسب التخفيضات على الملابس وأبرز العروض؟

الأوكازيون الصيفي 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

انطلاق الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل ل 70٪

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاوكازيون الصيفي ينطلق بتخفيضات تتراوح من 10 إلى 70 ٪ علي القطع بعض المختارة.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة

إعلان مجموعة من العروض إضافة للتخفيضات

وأضافت أن هناك مجموعة أخرى من العروض بخلاف نسبة التخفيضات المعتادة، التي منها عروض على عدد معين من القطع بسعر منافس

⁠نسبة إقبال المحال التجارية للمشاركة في أوكازيون الصيفي مرتفعة

وأشارت إلى أن ⁠نسبه إقبال المحال التجارية للمشاركة في أوكازيون الصيفي مرتفعة، إذ أن عدد كبير من المحلات أعلن تخفيضات وعروض منذ أكثر من شهر قبل الإعلان عن موعد أوكازيون الصيف، بهدف زيادة المبيعات.

أوكازيون الصيف 2025 - صورة أرشيفية، فيتو

ضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين

وأوضحت أن هناك ⁠دور للجهات الرقابية كعادة كل أوكازيون أو موسم تخفيضات، إذ تعمل علي مدار الساعه منذ بدء الأوكازيون لظبط الأسواق ومعاقبة المخالفين في حاله الغش.

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