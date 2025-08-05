تشمل 15 سلعة داخل المجمعات الاستهلاكية، التموين تعلن بدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى ١٨٪،؜ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.

أسعار السلع المخفضة داخل المجمعات الإستهلاكية

كما أكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية، ومنها:

- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلًا من ٣٢٠ جنيها.

- السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.

- اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.

- الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.

- اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلًا من ٣٥٠ جنيها للكيلو.

- زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.

- زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.

- زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلًا من ١٠٧.٥ جنيه.

- ارز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلًا من ٣٠ جنيها.

- مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيه بدلا من ٢٥ جنيها.

- شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.

- سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.

- صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.

كما شملت التخفيضات سلعا أخرى، ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة 5%.

تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض

وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.

المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص

وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال الوزير: إن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن، ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق.

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