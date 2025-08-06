الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "أول مرة 30" في دورته التاسعة عشر

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض "أول مرة 30"، في دورته التاسعة عشر، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

 

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وقد أناب عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في افتتاح المعرض الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، ورئيس قطاع التواصل الثقافي.


وأكد الدكتور أحمد زايد في كلمته التي نقلها الدكتور محمد سليمان أن المعرض يعد مساحة مفتوحة لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الفنون التشكيلية، وأن المكتبة حريصة كل الحرص على دعم هذه المواهب وتقديمها للجمهور، وأضاف أن هذا الحدث السنوي يعد انعكاسا لما تقوم به المكتبة في دعم الفنون البصرية واحتضان الطاقات الشابة من مختلف أنحاء مصر.
وفي كلمته أكد المهندس  جمال حسني مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية أن أول مرة يختلف عن معرض أجندة لأنه يركز على تجربة الفنان المتكاملة، ويظهر شخصيته وميوله من خلال أعماله.
جدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه 15 فنانًا وفنانة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا، وهم من أبناء محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والقاهرة، والمنصورة، وأسيوط، والأقصر. ويمنح المعرض كل فنان مساحة لعرض مجموعة متكاملة من تجربته، بما تحمله من رؤى وأفكار وتعبيرات تشكيلية تعكس هوية هذا الجيل وروحه المتجددة.
يستمر المعرض داخل مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية حتى الأربعاء، 27 أغسطس 2025، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية الدكتور أحمد زايد

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