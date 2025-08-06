رئيس مؤسسة التمويل: المعادن الحيوية مفتاح الطاقة النظيفة في أفريقيا

قال ساماليا زبايرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، إن دور أفريقيا في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة ينبغي أن يركز على زيادة إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لهذا التحول، بدلًا من التركيز على تقليص الانبعاثات التي لا تكاد تذكر من القارة.

قمة "تمويل تقدم أفريقيا"

وتابع سامايلا زوبيريو خلال قمة "تمويل تقدم أفريقيا" في جوهانسبرج اليوم الأربعاء، إن أفريقيا لا تُصدر كميات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تؤثر بشكل ملموس في تغير المناخ، إذ تمثل أقل من 4% من الإجمالي العالمي، مضيفا أنه لا يمكننا وقف الانبعاثات التي لا نتسبب فيها، بحسب وكالة بلومبرج.

يفتقر 680 مليون شخص حول العالم إلى الكهرباء، يعيش 570 مليونًا منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يشكل أحد أبرز العوائق أمام النمو والتنمية في المنطقة.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

زوبيريو رأى أن القارة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لزيادة إنتاجها من الطاقة الكهرومائية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تم تطوير 11% فقط من إجمالي القدرة الإنتاجية الممكنة البالغة 340 جيجاوات.

وأضاف أن القارة تمتلك أيضًا احتياطيات ضخمة غير مستغلة من الغاز الطبيعي، الذي يمكن استغلاله بالكامل ولن يؤدي لزيادة الانبعاثات العالمية سوى بأقل من 1%.

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