كشفت فيزا عن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج "تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا - Visa Africa Fintech Accelerator" حيث ينتهي التقديم قبل 15 أغسطس الحالي.

تسريع نمو الشركات الناشئة

يهدف البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز تأثيرها في مجال التكنولوجيا المالية ويشارك في الدفعة الرابعة من برنامج "تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا" 22 شركة ناشئة من 12 دولة أفريقية.

وتقدم هذه الشركات حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الشمول المالي والنمو الرقمي، في مجالات رقمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض، والمدفوعات الدولية، والرواتب، المدفوعات بين الشركات (B2B)، والمدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ، والبنوك الرقمية.

ويوفر البرنامج دعمًا شاملًا للشركات الناشئة التي تركز على السوق الأفريقي، يشمل الإرشاد والتوجيه، والتدريب المتخصص، وفرص التواصل، وتسهيل الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة للنمو في قطاع التكنولوجيا المالية.

ساهم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2023، في تسريع نمو 64 شركة تكنولوجيا مالية على ثلاث دفعات، بلغت القيمة التقديرية لمحافظها 1.1 مليار دولار. وشملت هذه الدفعات شركات من 17 دولة، تنشط عملياتها في 31 دولة أفريقية.

مشاركة نسائية قوية

اتسمت هذه الشركات بمشاركة نسائية قوية، حيث ضمت 62% منها نساء في المناصب القيادية وخلال فترة التدريب، حققت الشركات المشاركة زيادة في الإيرادات تجاوزت 3 ملايين دولار، بينما تمكن الخريجون لاحقًا من جذب استثمارات تفوق 55 مليون دولار.

حيث أكدت ليلي سرحان النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان أن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، يتماشى مع رسالة دعم الشركات الناشئة في تطوير حلولها المبتكرة.

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