تموين الإسكندرية تشن حملات تموينية مكبرة بجميع الأحياء

شنت مديرية تموين الإسكندرية، حملات مكبرة على جميع أنحاء المحافظة بالاشتراك مع جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتنسيق المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.

تم تسيير حملات تموينية مشتركة مع جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب على جميع الأنشطة التموينية والتجارية.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة ١٦ كجم مصنعات لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر وضبط أغذية منتهية الصلاحية وبيانها كالتالى و٣ كجم رنجة منتهية الصلاحية، و١٢ باكو عصير أطفال منتهى الصلاحية،ونصف كجم لانشون بدون بيانات، وتحرير محضر تصرف فى عدد ١٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية.

تحرير محضر تصرف فى عدد ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية

تحرير محضر تجميع عدد ٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية.

كما تحرير ٣٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٤٨ محضرا لمخالفات متنوعة بالمخابز، تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، وتحرير عدد ٢٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتحرير ٢٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر لحيازة ٩٥ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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