آخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي لضم نونيز

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات فريق الهلال السعودي مع ليفربول الإنجليزي لضم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الريدز ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، في الصيف الجاري.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن نادي الهلال توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول بشأن إتمام صفقة داروين نونيز هذا الصيف.

ولفت "رومانو" إلى وجود مفاوضات ومحادثات جارية في الوقت الحالي مع داروين نونيز، بشأن الشروط الشخصية للعقد، ليبقى القرار النهائي في يد اللاعب.

وحسب التقارير الصحفية، فإن العلاقة بين داروين نونيز وليفربول تتجه إلى نهايتها، رغم أن اللاعب يُفضل البقاء في أوروبا، خاصةً مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026.

في حين يرغب نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع نونيز عبر إعارة مع إلزامية الشراء مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي قد يوافق عليه ليفربول إذا لم يحصل على صفقة بيع مباشر.

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