الزملوط: الوادي الجديد الأولى على الجمهورية في نسب تغطية المواطنين بالخدمات الصحية

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتصدر قطاع الصحة بالمحافظة نسب تغطية المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا للدور الرائد للمبادرات الرئاسية الصحية في تعزيز المنظومة الصحية ودعم جهود الارتقاء بالخدمات الطبية والتوسع في تنظيم القوافل الطبية؛ لتقديم خدمة علاجية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحي يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.





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