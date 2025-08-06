إغماء مرشحة داخل اللجنة العامة لفرز أصوات انتخابات الشيوخ بالدقهلية

سقطت إحدى مرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي، مغشيا عليها داخل اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية بالصالة المغطاة في استاد المنصورة، وذلك أثناء انتظار الجميع إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في المحافظة.

جاء ذلك خلال انتظار المرشحين ومندوبيهم لإعلان نتيجة الحصار العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان لحظة فرز صناديق الاقتراع لمجلس الشيوخ داخل لجنة مدرسة ابن لقمان في المنصورة.











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