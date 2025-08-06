الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

إغماء مرشحة داخل اللجنة العامة لفرز أصوات انتخابات الشيوخ بالدقهلية

سقوط إحدى المرشحات
سقوط إحدى المرشحات بمجلس الشيوخ فردي داخل اللجنة العامة

سقطت إحدى مرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي، مغشيا عليها داخل اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية بالصالة المغطاة في استاد المنصورة، وذلك أثناء انتظار الجميع إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في المحافظة.

جاء ذلك خلال انتظار المرشحين ومندوبيهم لإعلان نتيجة الحصار العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ. 

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان لحظة فرز صناديق الاقتراع لمجلس الشيوخ داخل لجنة مدرسة ابن لقمان في المنصورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



  

 

 

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اعلان النتيجة استاد المنصورة الاغانى الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الصالة المغطاة المخ اللواء طارق اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية

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