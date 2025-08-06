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بمجموع 238، محافظ الدقهلية يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع 238 درجة للثانوي العام منتظم.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية

كما اعتمد محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالثانوية العامة  بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف أنواعه؛ الصناعي- الزراعي- التجاري- الفندقي- مزدوج للعام الدراسي 2025-2026، حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة، وجاءت درجات القبول حسب كل إدارة تعليمية طبقا للجداول المرفقة.

 

وأعرب المحافظ، عن خالص التهاني القلبية للطلاب وأولياء أمورهم، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتطوير المنظومة التعليمية، لتخريج طلاب متميزين وفقا لمناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

 الناجحون في الشهادة الإعدادية 113 ألفًا و965 طالبا وطالبة

وكان المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد أعلن أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 113 ألفًا و965 طالبا وطالبة، وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية 1143 فصلًا.

وأوضح أن العدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي 55886 طالبًا، وتبلغ الكثافة من 36- 42 طالبًا.

وكان محافظ الدقهلية قد اعتمد قبل نحو شهر، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.

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