نصائح للأمهات للتعامل مع خجل الأطفال الزائد

للتعامل مع خجل الأطفال الزائد، يُعد الخجل سمة طبيعية في مراحل تطور الأطفال، خاصة في السنوات الأولى من العمر، إلا أن الخجل الزائد قد يتحول إلى مشكلة تؤثر سلبًا على شخصية الطفل، وتعيقه عن التفاعل مع من حوله، وتحد من قدرته على التعبير عن ذاته.





وفي كثير من الأحيان، تقف الأم حائرة أمام تصرفات طفلها الخجول، متسائلة عن السبب، وكيفية التعامل معه بشكل سليم دون إيذاء مشاعره أو تعزيز مشكلته.



أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الخجل الزائد لدى الأطفال ليس عيبًا أو مشكلة دائمة، بل هو تحدٍّ يمكن تجاوزه بالدعم والصبر والتفهم.



أضافت الدكتورة عبلة، أن دور الأم محوري في بناء شخصية طفلها، ويكمن السر في التوازن بين الاحتواء والتشجيع، بين الحماية وإتاحة الفرص للتجربة. ومع الوقت، سيكتسب الطفل الخجول الثقة التي يحتاجها ليكون فردًا متوازنًا وسويًا في المجتمع.



وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة عبلة، أهم الأسباب الشائعة للخجل الزائد، ومجموعة من النصائح العملية للأمهات لمساعدة أطفالهن على اكتساب الثقة بالنفس والتفاعل الإيجابي مع العالم من حولهم.

الطفل الخجول، فيتو

أولًا: فهم خجل الطفل الزائد

الخجل الزائد ليس مجرد خجل عابر، بل هو شعور دائم بعدم الراحة أو الخوف عند التفاعل مع الآخرين، وقد يظهر في مواقف بسيطة مثل الرد على السلام، أو المشاركة في اللعب، أو الحديث أمام مجموعة من الناس. ومن أبرز مظاهر الخجل الزائد:

التلعثم أو الصمت عند التحدث.

تجنب التواصل البصري.

التعلق الشديد بالأم في الأماكن العامة.

الانطواء والابتعاد عن اللعب الجماعي.

ظهور علامات التوتر مثل التعرق أو احمرار الوجه أو ارتجاف اليدين.

وقد ينشأ الخجل الزائد نتيجة لعوامل متعددة، مثل:

الوراثة أو الطبع الشخصي.

التربية الصارمة أو المبالغة في الحماية.

المقارنة الدائمة بالآخرين.

التعرض للنقد أو السخرية.

التعرض لمواقف محرجة لم يتم التعامل معها بشكل داعم.

ثانيًا: نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل الخجول



1. تقبلي طفلك كما هو

أول خطوة في مساعدة الطفل الخجول هي تقبله دون انتقاد أو ضغط. لا تقومي بلومه أو وصفه بالخجول أمام الآخرين، لأن هذه العبارات تؤذيه وتثبّت المشكلة بدلًا من علاجها. قولي مثلًا: "أنت تحتاج بعض الوقت لتتعود على الناس الجدد، وهذا طبيعي".

2. كوني داعمة ومشجعة دائمًا

شجعيه على اتخاذ خطوات صغيرة نحو التفاعل، واحتفلي بأي تقدم يحققه حتى لو كان بسيطًا. المدح الصادق يعزز ثقته بنفسه ويشعره بالإنجاز. مثلًا، إذا بادر بالسلام على أحدهم، قولي له: “أنا فخورة بك لأنك ألقيت التحية بكل شجاعة”.

3. وفري له بيئة آمنة ومحفزة

الطفل الخجول يحتاج إلى بيئة يشعر فيها بالأمان حتى يعبر عن نفسه دون خوف. تجنبي الصراخ أو التهديد أو التوبيخ العلني. في المقابل، وفري له فرصًا للتجربة والمشاركة، مثل إشراكه في نشاط جماعي صغير، أو زيارة الأصدقاء في وجودك.

4. تجنبي المقارنة والسخرية

من أكثر ما يُضعف شخصية الطفل الخجول هو مقارنته بإخوته أو أقرانه. جمل مثل: "شوف أخوك إزاي اجتماعي وأنت لأ" تخلق بداخله شعورًا بالنقص. كذلك السخرية من تصرفاته تزيد من خجله وانطوائه. كوني حريصة على احترام مشاعره مهما بدت تصرفاته "غير منطقية".

5. علميه المهارات الاجتماعية تدريجيًا

يمكنك تدريب طفلك على التفاعل مع الآخرين من خلال تمثيل المواقف في البيت (لعب الأدوار)، مثل كيف يسلم، أو يطلب شيئًا، أو يتعرف على صديق جديد. هذه التمارين تساعده على الشعور بالاستعداد والثقة عند مواجهتها في الواقع.

6. شجعيه على التعبير عن نفسه

قد يكون الخجل نتيجة عدم قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره أو أفكاره. ساعديه على الحديث عن يومه، ومشاعره، ومخاوفه، دون مقاطعة أو تقليل من شأن ما يشعر به. الاستماع الجيد يُشعر الطفل بالأهمية والقبول.

خجل الأطفال الزائد، فيتو

7. امنحيه فرصًا للاندماج

سجلي طفلك في أنشطة جماعية يحبها، مثل الرسم، الرياضة، أو المسرح. هذه الأنشطة تعزز مهارات التواصل وتتيح له التعرف على أطفال جدد في بيئة ممتعة وآمنة.

8. كوني نموذجًا إيجابيًا

يتعلم الطفل من خلال الملاحظة، فإذا رأى والدته تتعامل بلطف وثقة مع الآخرين، سيتعلم منها. احرصي على أن تظهري له كيف تُجرى الحوارات، وكيف تُبنى العلاقات، مع شرح بسيط يتناسب مع عمره.

9. ساعديه على تطوير مهاراته الشخصية

عندما يشعر الطفل بأنه بارع في شيء معين، تزداد ثقته بنفسه. سواء كان يحب الرسم أو تركيب المكعبات أو أي هواية، ادعميها وطوريها، وأتيحي له فرصًا لعرضها أمام الآخرين.

10. استشيري مختصًا عند الحاجة

إذا استمر خجل الطفل بشكل مفرط وبدأ يؤثر على حياته اليومية، مثل رفضه الذهاب للمدرسة أو التحدث أمام أي شخص، فقد يكون من المفيد استشارة أخصائي نفسي أطفال لمساعدته على تخطي هذه المشكلة بطريقة علمية.

ثالثًا: كلمات داعمة لطفلك الخجول

"أنا بحبك زي ما أنت"

"أنا معاك وهفضل جنبك"

"أنت شجاع جدًا لأنك حاولت"

"كلنا بنخاف أحيانًا، المهم إننا نحاول"

"خطوة صغيرة النهاردة أحسن من مفيش خالص".

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