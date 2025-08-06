الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 95 سائقًا بمصلحة الجمارك

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان للمتقدمين في مسابقة شغل 95 وظيفة سائق سادس بمصلحة الجمارك عن طريق التعاقد، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز أعلن هذه المسابقة في 23 مارس الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 9 إلى 22 أبريل من نفس العام.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان. 

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