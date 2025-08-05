الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف النقل

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية , فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، وهي:

 

- مسابقة شغل وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

- مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.

- مسابقة شغل وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

- مسابقة شغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- مسابقة شغل وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

- مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري. 

 

ويمكن للمتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم، على موقع بوابة الوظائف الحكومية  وسوف يتم فتح باب التظلمات بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.

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