مشاهد مرعبة، انهيارات جبلية تمحو قرية كاملة بالهند وتسفر عن مئات القتلى والمفقودين (فيديو)

انهيارات جبلية مرعبة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مرعبة للسيول والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الهند، وأدت إلى انهيارات جبلية وطينية تسببت في محو قرية كاملة، وأسفرت عن مقتل وفقدان المئات من أهل القرية.

انهيارات جبلية مرعبة تمحو قرية في الهند

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مرعبة في أحد جبال الهند، جبال الهيمالايا شمال الهند، حيث تسبب الانهيار الطيني بالجبال إلى جرف وتدمير قرية كاملة، في مشهد مروع.



وقالت السلطات الهندية: "إن مياه الفيضانات الغزيرة، أدت لاجتياح سيول من الطين لقرية في ولاية أوتاراخاند في شمال الهند، ما أسفر عن مقتل وفقدان العشرات".

وأكدت السلطات الهندية أن مياه الأمطار الغزيرة أعاقت حركة السير في الطرق، التي أُغلقت تمامًا، وتحاول السلطات في ولاية أوتار كاند الهندية، الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا، اليوم الأربعاء، لأن تقوم بإنقاذ العالقين بعد يوم من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

سيول وانهيارات طينية تجرف منازل قرية في الهند

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبة في الوصول إلى قرية دارالي، منطقة سياحية شهيرة تمثل محطة توقف قبل الصعود إلى بلدة جانجوتري، وهي مزار هندوسي في منطقة أوتار كاشي، حيث أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طريق سريع رئيسي، بينما استمرت هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.



وأكد هارشافردهان، كولونيل في الجيش الهندي يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على منصة "إكس" أن "عدد المفقودين غير معروف، ولكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل. نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان".

وأوضحت السلطات المحلية الهندية أن "الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة إما انهارت، وإما أغلقتها الصخور، مما يجعل الوصول إليها صعبًا".

انهيارات جبلية مرعبة في الهند، فيتو



وأظهرت بعض مقاطع الفيديو مياه السيول والطين والحطام وهي تندفع من أعلى جبل إلى القرية، وجرفت معها منازل وطرق القرية، بينما كان الناس يفرون للنجاة بحياتهم، وأظهر المقطع أن قرية دارالي شهدت انهيارًا طينيًا، أدى إلى طمر بعض منازل القرية بالكامل، وأدت لفقدان العديد من الناس.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن مواساته للمتضررين، وقال إن الفرق تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة.

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