الدكتورة سلافة جويلي تستعرض عملية اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (فيديو وصور)

في أول ظهور إعلامي

وجهت الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلمة خلال المؤتمر الإعلامي لفعاليات المقابلات الشخصية JPLP

وجاء نص الكلمة كالتالي:

"السادة ممثلي وسائل الإعلام، أرحب بكم جميعًا في الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم في أول ظهور إعلامي لي كمدير تنفيذي للأكاديمية، خلال واحدة من أهم الفعاليات التي تمثل مستقبل هذا الوطن.

الدكتورة سلافه جويلي: نحن اليوم قلب المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة



نحن اليوم في قلب المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، وهو برنامج وطني فريد من نوعه، يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية غرس مفاهيم القيادة، والهوية الوطنية، والمسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة منذ الصغر.

الدكتورة سلافه جويلي: البرنامج ليس مجرد تدريب أو تجربة صيفية، بل هو مشروع وطني طويل المدى

هذا البرنامج ليس مجرد تدريب أو تجربة صيفية، بل هو مشروع وطني طويل المدى، نراهن من خلاله على بناء جيل جديد قادر على الحلم، وعلى التنفيذ، وعلى تمثيل مصر في كل المحافل، بقيم راسخة، ووعي ناضج، وانتماء حقيقي.

الدكتورة سلافه جويلي: تقدم عدد 7315 متقدما على الموقع الإلكتروني وكان عدد الملفات المطابق للشروط 3530 متقدم



بدأت المقابلات الشخصية أمس الثلاثاء على أن تنتهي غدًا الخميس، تقدم عدد 7315 متقدما على الموقع الإلكتروني وكان عدد الملفات المطابق للشروط 3530 متقدم.

تم انتقاء أفضل المتقدمين وفقًا لعدة معايير كان أبرزها التميز الدراسي والرياضي والثقافي والفني والعلمي والقدرة على الابتكار والإبداع، مع ضمان التمثيل الجغرافي العادل لكل محافظات الجمهورية.

الدكتورة سلافه جويلي: تتضمن اللجنة لفيفًا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الشريكة ومدربي الأكاديمية

وصل عدد (415) متقدما لمرحلة المقابلات الشخصية التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بـ (6) لجان، حيث تتضمن اللجنة لفيفًا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الشريكة ومدربي الأكاديمية، لنختار (100) متقدم ليكونوا أول دفعة للبرنامج.

وسيتم تنفيذ البرنامج برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - وزارة الثقافة - وزارة الصحة والسكان - جامعة عين شمس-كلية الطب.

وبالشراكة مع جهات وطنية ومحلية ودولية شريكة، أبرزها: التحالف الوطني – مؤسسة مصر الخير – الأزهر الشريف – الكنيسة القطبية – مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة - yaro للحضارة المصرية – شركة إنجاز مصر – مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة – wellspring – save the children – الكشافة المصرية.

الدكتورة سلافه جويلي: من المخطط أن يبدأ البرنامج في النصف الثاني من أغسطس الحالي

ومن المخطط أن يبدأ البرنامج في النصف الثاني من أغسطس الحالي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية الأسبوع القادم.



أؤكد لكم أن الأكاديمية تضع كل إمكاناتها وخبراتها من أجل إنجاح هذا البرنامج، بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين والمتخصصين في بناء الشخصية والهوية.





أشكر كل من تقدم للالتحاق بالبرنامج، وأقول لكل أبنائي من المتقدمين: أنتم بالفعل مميزون، فقط وصولكم لهذه المرحلة هو دليل على أن لديكم ما يؤهلكم لتكونوا جزءًا من المستقبل.



شكرًا لثقتكم، وشكرًا لكل من يدعم هذا المشروع من مؤسسات الدولة والمجتمع، ونتطلع معًا إلى انطلاقة قوية لهذا البرنامج، وبداية جديدة لصناعة قادة المستقبل".

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