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انطلاق مقابلات المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (فيديو وصور)

البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

انطلقت فعاليات، اليوم الأول، من المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتعقد المقابلات الشخصية على مدار 3 أيام متتالية بدءا من، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وحتى الخميس المقبل 7 أغسطس الجاري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

 واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤخرا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي كل من الدكتورة سلافة جويلي منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك في سياق تحركاتها المؤسسية لتعزيز التعاون الوطني وفتح مسارات استراتيجية جديدة.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.

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المقابلات الشخصية البرنامج الرئاسي الوطنية للتدريب

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