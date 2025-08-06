الأربعاء 06 أغسطس 2025
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انطلاق مقابلات اليوم الثاني للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (فيديو وصور)

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيتو

انطلقت فعاليات، اليوم الثانى، من المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتعقد المقابلات الشخصية على مدار 3 أيام متتالية بدءا من أمس الثلاثاء حتى غدا الخميس 7 أغسطس الجاري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤخرا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي كل من الدكتورة سلافة جويلي منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك في سياق تحركاتها المؤسسية لتعزيز التعاون الوطني وفتح مسارات استراتيجية جديدة.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

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