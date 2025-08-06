الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 3 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

ضبط قضايا إتجار بالنقد
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه

 

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ضبط 9 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وفى سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام  بـ التعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 9 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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