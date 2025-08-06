شيل يا بني الأغنية حرام عليك، الجمهور يهاجم عمر كمال بسبب أحمد عامر (فيديو)

تعرض المطرب الشعبي عمر كمال لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لأغنية جمعته بالمطرب الراحل أحمد عامر عبر حساباته على السوشيال ميديا.

الهجوم علي عمر كمال بسبب أحمد عامر

وفي هذا السياق قال الجمهور لعمر كمال: شيل يابني الأغنية حرام عليك، حرام تنزل الأغنية لواحد لسه متوفى، الراجل مات أمسح الأغنية.

ورحل عن عالمنا المطرب الراحل أحمد عامر يوم 2 يوليو الماضي بعد أزمة صحية مفاجئة تسببت في نقله للمستشفى.

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

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