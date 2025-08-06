خبير اقتصادي: التعديلات التشريعية لجذب الاستثمارات غير كافية

الاستثمار في مصر، يواجه الاستثمار في مصر بعض التحديات مثل البيروقراطية، تقلبات السوق، وبعض القيود التشريعية،و للتغلب على هذه العقبات، تواصل الدولة العمل على تحديث القوانين وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تُشجع الهيئات الاقتصادية الابتكار وتقديم حلول رقمية لتسهيل المعاملات الاستثمارية،التعاون بين القطاعين العام والخاص يظل محورًا أساسيًا للتغلب على التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بما يضمن استدامتها وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمد انيس الخبير الاقتصادى لــ “ فيتو ” دور الاستثمار والهيئات الاقتصادية في مصر، مع تسليط الضوء على جهود الدولة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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ما الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في دعم المستثمرين؟

وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى : “بكل بساطة أنا محتاج مستثمر أجنبي وعشان أعرف أجيبه لازم أفكر زيه، فالمستثمر ينظر على المؤشرات القطاعية التى تحدثنا عنها وايضا كفاءة البيروقراطية الحكومية، وترتيبها على مستوى العالم ومقارنتها بالدول الأخرى، وتلك التشابكات يجب أن يتم فكها من خلال التحول الرقمى والشمول والمالى”.

هل تعتقد أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار كافية لجذب رؤوس الأموال؟

وتابع أنيس: التعديلات الأخيرة جيدة ولكنها غير كافية وهى خطوة إلى الأمام ويجب أن تستكمل بما تحدثنا عنه سابقا فالمشكلة ليست فى نصوص قوانين ولكن فى كفاءة التطبيق وكفاءة البيروقراطية.

ما مدى تأثير الخريطة الاستثمارية الجديدة على قرارات المستثمرين؟

ونوه الدكتور محمد أنيس إلى أن المستثمر لا ينتظر خريطة استثمارية لبدء الاستثمار فى مصر ولكن المستثمر الجاد هو من يرى الفرصة ويمتلك خريطة استثمارية فى تلك الفرصة، وبالتالى المستثمر متقبل أن لا أحد سيساعده فى الاستثمار والعمل على تلك الفرصة ولكنه يريد ألا يعيقه أحد بسبب البيروقراطية الحكومية وضعف العمالة غير المدربة وعدم توافر الأراضي الصناعية.

ما هي القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي حاليًا؟ ولماذا؟

وأشار أنيس إلى أن “القطاعات التى نمتلك بها ميزة نسبية من واقع محلى مثل قطاع الطاقة المتجددة حيث نمتلك قدرات من الشمس والرياح تتخطى الــ 90 جيجا وات وهو ضعف قدرتنا من الإنتاج الآن وهى طاقة متجددة ورخيصة نسبيا مقارنة بدول أخرى وإذا استطعنا جذب استثمارات من دول أخرى، فى قطاع الطاقة المتجددة سنتمكن من تصديرها فأوروبا تحتاج إلى تلك الطاقة ويمكن تطبيق ذلك من خلال طرق ربط بين مصر واليونان، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة ستجذب القطاعات الصناعية القائمة على الطاقة المتجددة، كما أن توفير الطاقة المتجددة سيتوقف عليه فيما بعد تحويل صناعات تحويلية إلى صناعات مراعية للبيئة تمكنك من تصدير منتجاتك إلى أوروبا وأمريكا والعديد من الدول”.

أما القطاع الثانى والذى نمتلك فيه ميزة نسبية دولية أكبر هو قطاع المنسوجات الذى نمتلك فيه خبرات متراكمة، فنحن نصدر بـ 4 مليارات دولار فقط مقارنة ببنجلاديش التى تصدر بحوالى 40 مليار دولار وذلك لعدة أسباب منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين وبسبب الجمارك الأمريكية.

وإذا عاد إنتاج الغاز الطبيعى إلى معدلاته الطبيعية فى 2021 / 2022 سنعاود قدرتنا على اجتذاب الاستثمارات فى قطاعى الأسمدة والبتروكيماويات بشرط تأمين إمدادات الطاقة فالغاز الطبيعى هو روح تلك القطاعات وبالتالى سنستطيع جذب استثمارات جديدة.

محمد انيس - فيتو

الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري

جدير بالذكر يمثل الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة، إذ تبذل الدولة جهودًا متواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تواكب التحولات العالمية وتنافس بقوة على الساحة الإقليمية. ورغم ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات، فإن الطريق ما زال محفوفًا بتحديات حقيقية تعيق انطلاقة الاستثمار بكامل زخمه.

وتظل البيروقراطية، ونقص الأراضى الصناعية المؤهلة، وضعف الكفاءات الفنية المدربة ثلاثية تؤرق بيئة الأعمال، وتستلزم تحركًا حاسمًا لتحسين كفاءة الإدارة وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. في المقابل، يفرض التحول الرقمي والشمول المالي نفسه كضرورة ملحّة لتجاوز العقبات التقليدية ودفع الاقتصاد نحو آفاق أكثر كفاءة وتنافسية.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز فرص واعدة في قطاعات تمتلك فيها مصر مزايا نسبية قوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والمنسوجات، وهي مجالات قادرة على استقطاب استثمارات نوعية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الوطنية. ومع استمرار الإصلاحات التشريعية وتحديث الخريطة الاستثمارية بما يتسق مع أولويات الإنتاج والتصدير، تبدو مصر مؤهلة بقوة لتصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

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