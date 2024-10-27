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اقتصاد

هل سعر الدولار أمام الجنيه عادل؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

سعر الدولار في مصر،
سعر الدولار في مصر، فيتو

سعر الدولار، أجاب الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب: هل سعر الدولار أمام الجنيه حاليا عادل؟.

سعر الدولار بالبنوك 

وأكد أنيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة “الحكاية”: أن سعر الدولار بالبنوك حاليا قولا واحدا عادل ومرن مرونة كافية.

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السعر التوازني المناسب للدولار

وأضاف: أرى أنه منذ مارس 2024 إلى يناير 2025 السعر التوازني السليم للدولار هو 48 جنيها بهامش حركة 5% فوق أو تحت.


مرونة سعر الدولار 

وتابع: "مينفعش يبقى فيه مرونة تامة للدولار ولابد أن تكون المرونة مدارة، نحن لن نطبع أي عملة أجنبية بدون سقف مثل الدول الغربية، لأن اقتصادنا يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي الداخلي غير الاقتصاد التركي الذي يصدر بـ 250 مليار دولار سنويا فإيراداته بالدولار بينما نحن نصدر بحوالي 35 مليار دولار، رغم أن لديه تضخما مرتفعا وانخفاضا دائما في سعر الليرة أمام الدولار، ولكن اقتصاده قوي بفعل التصدير الكبير بالدولار".

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