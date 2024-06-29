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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أهم المكاسب الاقتصادية من اتقاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الدكتور محمد أنيس
الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، فيتو
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كشف الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، عن أبرز الإيجابيات التي تعود على اقتصادنا المحلي، بعد توقيع العديد من الاتفاقيات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر الاستثمار، والذي انطلقت فعالياته اليوم السبت.

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أهداف اتفاقيات مؤتمر الاستثمار 

أوضح خلال تصريح خاص لـ “فيتو”، أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من خلال في الميزان التجاري، فمعدل الواردات أعلى من الصادرات، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات هدفها الأول هو ضبط الميزان التجاري وزيادة نسب الصادرات خلال الفترة القادمة.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فيتو 

سد الفجوة التمويلية

وأشار أنيس إلى أن هذه الاستثمارات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تسهم في سد الفجوة التمويلية من خلال تدفقات النقد الأجنبي دون استدانة، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة  تستهدف الاسواق الخارجية، وليس السوق المحلي الأمر الذي يسهم في زيادة معدل الصادرات وتحقيق توازن في الميزان التجاري، والخروج من ضغوط الفجوة التمويلية التي شهدناها على مدار السنوات الماضية. 

ضرورة التعامل مع البيروقراطية والاتجاه نحو التحول الرقمي

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أنه لا بد من التعامل مع البيروقراطية بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والأمن الصناعي والرقابة الصحية، والاستعداد للتحول الرقمي واستخدام كافة الإمكانات التكنولوجية المتاحة، والاهتمام بالتعليم الفني من ناحية أخرى.

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مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 10 رسائل من السيسي لحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة

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نص كلمة السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر 

وتابع، إن أهم ما يميز هذه الاستثمارات أنها تركز في المقام الأول على قطاعات استراتيجية هامة ترتبط بالاقتصاد الأخضر، مثل استثمارات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادنا الوطني.

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