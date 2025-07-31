الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

دوري القسم الثالث، أورانج يضم هشام محي في صفقة انتقال حر

هشام محي
هشام محي

تعاقد نادي أورانج من دوري القسم الثالث مع المهاجم هشام محي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادما من نادي حلوان العام. 

هشام محي ينضم لنادي أورانج 

وسبق لـ هشام محي اللعب مع عدة أندية أبرزها تيم إف سي والشمس والاتصالات وسيراميكا كليوباترا.

وكان أورانج قد خسر أمام  نادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026. 

كما خسر أمام الزمالك أيضا وديا بنفس النتيجة استعدادا للموسم الكروي الجديد. 

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