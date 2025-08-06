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ثقافة وفنون

وفاة المغنية الكورية لى مين عن عمر 47 عامًا

المغنية لي مين،فيتو
المغنية لي مين،فيتو

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 6 أغسطس، المغنية الكورية لي مين عضوة الثنائي الغنائي آس ون عن عمر 47 عامًا.

وأكد ممثل من شركة براند نيو ميوزيك وفاتها وصرح قائلًا: "عثر عليها زوج لي مين الليلة الماضية عندما عاد إلى المنزل". وأضافت الوكالة: "الشرطة تجري تحقيقًا. نطلب من الناس الامتناع عن التكهنات المفرطة حتى يتم الإعلان عن النتائج".

وفاة المغنية لي مين

وُلدت لي مين عام 1978، وظهرت لأول مرة عام 1999 كجزء من الثنائي آس ون، الذي أصدر العديد من الأغاني الناجحة بما في ذلك "الرغبة والأمل" و"يومًا بعد يوم". ومؤخرًا في يونيو، أصدرت آس ون أغنية جديدة بعنوان "عيد ميلاد سعيد لك" وظهرت أيضًا في "الفصول: أغنية بارك بو غوم".

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لي مين وفاة المغنية لي مين آس ون المغنية لي مين

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