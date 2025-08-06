الصين تحذر من تداعيات احتلال إسرائيلي محتمل لقطاع غزة بأكمله

حذر نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنج شوانج، من تداعيات احتلال إسرائيلى محتمل لقطاع غزة بأكمله.

التوصل فورا إلى اتفاق ملزم ومستدام لوقف إطلاق النار

وقال قنج أمام مجلس الأمن الليلة الماضية: "نحث إسرائيل على الوقف الفوري لهذه الأعمال الخطيرة، وجميع الأطراف على التوصل فورا إلى اتفاق ملزم ومستدام لوقف إطلاق النار، كما نحث الدول ذات النفوذ الكبير على الأطراف المعنية على التصرف بطريقة عادلة ومسؤولة واتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار"، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

مقتل أكثر من 60 ألف مدني في غزة

وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف مدني في غزة، ولا تزال أرواح بريئة تُزهق يوميا. وقد أثبت الواقع القاسي أن الوسائل العسكرية ليست حلا، وأن وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الأمثل لإنقاذ الأرواح وإعادة الرهائن إلى ديارهم".

وأكد قنج أنه "لا ينبغي أن يكون مليونا مدني بريء في غزة ضحايا للحرب، ولا ينبغي أن يتحملوا المزيد من المعاناة من الكوارث التي صنعها الإنسان. في ظل الحصار الجائر الحالي، تستمر الكارثة الإنسانية في غزة في التفاقم مع مجاعة شديدة تلوح في الأفق".

التنفيذ الكامل لحل الدولتين وتحقيق دولة فلسطين المستقلة

وشدد على أن التنفيذ الكامل لحل الدولتين وتحقيق دولة فلسطين المستقلة هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية الفلسطينية ومنع تكرار أزمات الرهائن المماثلة. وينبغي للمجتمع الدولي أن يعارض بشكل مشترك الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض أسس حل الدولتين، وأن يكثف الجهود لدفع العملية السياسية نحو تحقيقه.

وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء القتال في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف.

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