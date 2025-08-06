45 شاحنة مساعدات إماراتية تجتاز معبر رفح تمهيدًا للوصول إلى غزة

عبرت، اليوم الأربعاء، 45 شاحنة مساعدات إغاثية إماراتية إلى معبر رفح البري، ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

دخول 45 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح

وتحمل الشاحنات 900 طن من المواد الغذائية والإيوائية، في إطار عملية “الفارس الشهم 3” التي تنفذها دولة الإمارات لتقديم الدعم العاجل والإغاثي لسكان غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المصرية المختصة.

ويأتي دخول هذه القافلة امتدادًا لسلسلة متواصلة من المساعدات الإماراتية التي تعبر من خلال معبر رفح، في ظل التعاون والتنسيق الكامل بين السلطات المصرية ونظيرتها الإماراتية لتسهيل مرور المساعدات وضمان وصولها في أسرع وقت إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري في تجهيز شاحنات المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة حيث يتم دخول الشاحنات الاغاثية يوميا إلى غزة عن طريق معبر رفح ومن ثم إلى معبر كرم ابو سالم وتسليمها إلى المنظمات الإغاثية في القطاع.

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